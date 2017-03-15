AK Parti'li üyeler Hollanda Dostluk Grubundan istifa etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun AK Parti'li üyeleri, Dostluk Grubundan istifa etti. Özür gerçekleşene kadar Dostluk Grubunda bulunmayacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun AK Parti'li üyeleri, Dostluk Grubundan istifa etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun AK Parti'li üyeleri, Dostluk Grubundan istifa etti. Özür gerçekleşene kadar Dostluk Grubunda bulunmayacağız." ifadelerini kullandı.