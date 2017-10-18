AK Parti'den gençlere 'Kampüse Hoş Geldin' videosu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca, üniversiteye başlayan gençlere ilişkin, "Kampüse Hoş Geldin" videosu hazırlandı.

"Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamında bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti genel başkan yardımcıları, üniversite yıllarından hatıralarını paylaştı.

"Hey üniversiteli kampüse hoş geldin" mesajıyla başlayan videoda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, projenin, AK Parti Gençlik Kollarının, üniversiteye ilk defa giren gençlerle ilgili başlattığı güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Proje kapsamında, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Naci Bostancı kamera karşısına geçti, üniversite yıllarındaki anılarını anlattı.

Videoda ayrıca AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Erol Kaya, Hamza Dağ, Mahir Ünal, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da anılarını paylaşanlar arasında yer aldı.

"Kampüse Hoş Geldin" videosu, sosyal video paylaşım sitesi Youtube'da "Kampüse Hoş geldin Biz de Seni Bekliyorduk" mesajıyla yer aldı.