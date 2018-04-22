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Buradasınız : » » AK Parti'den CHP'li vekillerin istifasına ilk yorum

AK Parti'den CHP'li vekillerin istifasına ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesi için, "Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini, 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler" dedi.

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AK Partiden CHPli vekillerin istifasına ilk yorum

Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasını değerlendirerek, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: iyi parti, CHP, AK Parti
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