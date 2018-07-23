AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teklifimizi 21 gün temel askerlik yapılması şeklinde revize ederek sunacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti'den bedelli askerlik için yeni teklif
Riskli yapılar ve alanlar için 461 milyon lira kira yardımı
Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Kanadalı bilim insanları: Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor
Suriye'den 422 Beyaz Baretli 3 Batı ülkesine geçecek
Siyasilerden Mesut Özil'e destek
Tuğgeneral Gaybpur: Trump'ın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır