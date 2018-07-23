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AK Parti'den bedelli askerlik için yeni teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teklifimizi 21 gün temel askerlik yapılması şeklinde revize ederek sunacağız" dedi.

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AK Partiden bedelli askerlik için yeni teklif

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