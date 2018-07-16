AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'ye sevk edilen OHAL sonrası terörle mücadele kapsamında değişiklik yapılacak kanunlar ile bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.

Sıkıyönetimin tamamamen mevzuattan kaldırılacağını belirten, Turan yaptığı açıklamada OHAL'in18 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Sıkıyönetim tamamen mevzuatımızdan kalkacak. pic.twitter.com/ZX0QRD8GX6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Temmuz 2018

Terörle mücadeleyle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Turan, OHAL sonrası teröre mücadeleye yönelik yeni yasal düzenlemeyle ilgili de bilgi verdi.

Kanun teklifine göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek.

Teklif uyarınca, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: OHAL 18 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır. pic.twitter.com/AsZ5mSP6Ir — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Temmuz 2018

Gözaltı süreleri

Kanun teklifine göre, gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi, delillerin toplanmasındaki güçlük ya da dosyanın kapsamlı olması nedeniyle en fazla iki defa uzatılabilecek.

Kanun teklifine göre, MİT'in tarafı olduğu hukuk uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

Toplantı ve yürüyüşlerin saatlerine düzenleme

Kanun teklifine göre, açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler, gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Açık yerlerdeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati, kamu düzeni ve asayişin bozulmasına neden olmamak şartıyla 24.00'e kadar uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bedelli askerlikle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabiki bu olacaktır. pic.twitter.com/s4hYgaNkOK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Temmuz 2018

Bedelli askerlik düzenlemesi ekimde TBMM'de

Gazetecilerin bedelli askerlik sorusuna cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bedelli askerlikle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabiki bu olacaktır. Bedelli Ekim gibi gündeme gelebilir. Meclis açıldığında ilk işlerden biri bu olacaktır. Ekim gibi mecliste yasalaşacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA