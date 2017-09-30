  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti'den 81 il başkanlığına 'sahte yetki belgesi' uyarısı

AK Parti'den 81 il başkanlığına 'sahte yetki belgesi' uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 81 il başkanlığına "dolandırıcılık ve sahtekarlık olayları" başlıklı bir uyarı yazısı gönderdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Partiden 81 il başkanlığına sahte yetki belgesi uyarısı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kendilerini AK Parti adına "hukuk müşaviri" ve "teşkilat müfettişi" olarak tanıtarak "il ve ilçeleri teftiş, kontrol, görevden alma, toplu istifa talepleri konusunda Genel Başkan tarafından tam yetki ile donatıldığını" iddia eden sahtekarların ortaya çıktığının tespit edildiğini belirterek, bu konuda teşkilatlara uyarıda bulundu.

Yazıcı, 81 il başkanlığına "dolandırıcılık ve sahtekarlık olayları" başlıklı bir uyarı yazısı gönderdi.

Kendilerini AK Parti Genel Başkanı adına tam yetkili olarak tanıtarak özellikle kongre sürecinde teşkilat mensuplarını tedirgin ederek, gösterdikleri sahte yetki belgesi ile maddi çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcılar tespit edildiğini ifade eden Hayati Yazıcı, şu uyarılarıda bulundu:

"Partimizin omurgasını teşkil eden teşkilatlarımızın oluşumu, değişimi ve dönüşümüne ilişkin usul ve esaslar, Tüzüğümüzde ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizde belirlenmiş bulunmaktadır. Teşkilat mensuplarımızın bu tarz dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarına karşı uyanık ve dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu bilgilendirmenin il başkanlıklarımızca, ilçe başkanlıklarımıza ve yan kuruluşlarımıza duyurulmasını, karşılaşılan sahteciliklerin derhal Genel Merkez'e bildirilmesini önemle rica ederim."

İl teşkilatlarına gönderilen uyarı yazısıyla birlikte bir şüphelinin hazırladığı "sahte yetki belgesi" de gönderildi.

Sahte yetki belgesinde, kendisini partinin "hukuk müşaviri" ve "teşkilat müfettişi" olarak tanıtan kişinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sahte imzalarını da kullandığı belirlendi.

Etiketler: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel B, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER