  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın yapılacak

AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın yarın yapılacağı bildirildi.

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AK Partide siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın yapılacak

AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın yarın yapılacağı bildirildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti kabul edilecek.

CHP'nin ardından sırasıyla MHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP ve Demokrat Parti temsilcileri, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan'dan oluşan heyet tarafından ağırlanacak.

Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti temsilcileri de diğer partileri ziyaret edecek.

Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, MKYK Üyesi Nurten Güngör, Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik'ten oluşan heyet CHP, HÜDAPAR, BBP ve Demokrat Parti'yi, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sevgi Çevik Aslan ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ da MHP, Saadet Partisi ve DSP Genel Merkez'lerini ziyaret edecek.

AK Parti'de Genel Merkez teşkilatı ile bayramlaşma programı ise yarın saat 16.00'da partinin Genel Merkezi'nde yapılacak.

Etiketler: AK Parti, AK Parti bayramlaşma
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