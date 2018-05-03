AK Parti'de milletvekilliği için aday belirleme süreci başlıyor

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar dün sona erdi.

Hafta sonu 81 ilde milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklamasının ardından, aday belirleme sürecine geçilecek.

AK Parti'de 14 komisyon ön eleme yapacak

Aday belirleme süreci kapsamında partide, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve onun altında 14 komisyon oluşturulacak.

Oluşturulan komisyonlar milletvekili aday adaylarını mülakata alacak, bu yöntemle ön eleme yapılacak.

Komisyonlarda bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek

Görüşmeler sonunda belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak.

Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

Aday belirleme sürecindeki takvimde, milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin uzatılması nedeniyle değişikliğe gidildi.

AK Parti'deki temayül yoklamaları ise 5-6 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: AA