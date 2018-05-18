AK Parti’de milletvekili aday listesi büyük oranda bitti

AK Parti'de milletvekili adaylığı için 2100 isim değerlendirilecek. 600 milletvekili adayı seçilecek.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 14 genel başkan yardımcısı tüm aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkan yardımcılarından mülakata girdikleri iller için isim isim bilgi alıyor.

Erdoğan, iftarda milletvekilleriyle bir araya geldi. Sonrasında geç vakitlere kadar AK Pati genel merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Bin 800 yeni aday adayı ile 300 mevcut milletvekili tek tek değerlendiriliyor. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Milletvekili adaylarının isimleri seçildikten sonra liste 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

AK Parti'nin aday tanıtımı 25 Mayıs'ta yapılacak. Aynı gün seçim beyannamesi de açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber