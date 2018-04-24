  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.095
    EURO 5.004
  • BIST 110058.62
    ALTIN 174.787
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. 

Ünal açıklamasında Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "HÜDA-PAR ve Demokrat Parti'yle planlanmış bir görüşmemiz yok" dedi. 

Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını ifade ederek, 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini söyledi.

Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'deki konuşmasından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi:

"Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz. Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir."

"Kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir"

Ünal, bugün CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilgili, "Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur." dedi. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: sözcü, seçim, mahir ünal, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER