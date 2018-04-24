AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Ünal açıklamasında Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "HÜDA-PAR ve Demokrat Parti'yle planlanmış bir görüşmemiz yok" dedi.

Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını ifade ederek, 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini söyledi.

Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'deki konuşmasından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi:

"Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz. Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir."

"Kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir"

Ünal, bugün CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilgili, "Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber