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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını söyledi.
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AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 Mayıs'a kadar uzatıldı