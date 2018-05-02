  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AK Parti'de imzalar tamamlandı

AK Parti'de imzalar tamamlandı

AK Parti, 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için imza verdi.

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AK Partide imzalar tamamlandı

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