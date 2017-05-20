AK Parti'de büyük kongre için hazırlıklar tamamlandı

AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle "Yeni Atılım Dönemi" başlayacak.

AK Parti'de, 21 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre için hazırlıklar tamamlandı.

1 Mayıs'ta Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan partinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin, 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla gerçekleşen anayasa değişikliğinin ardından 2 Mayıs'ta kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak.

Kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.

Davetiyelerde Yıldırım imzası

Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi.

Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak.

Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.

Bin 470 delege oy kullanacak

AK Parti Tüzüğü'ne göre, kongrede seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullanacak. Partideki çalışma grupları, kongreye katılacak delege sayısının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, yaklaşık bin 470 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Kongre sloganları

AK Parti'de, geride kalan 16 yılda yapılan olağan ve olağanüstü kongreler için ayrı ayrı sloganlar üretildi. Bu kapsamda, 12 Ekim 2003'teki 1. Olağan Büyük Kongre, "Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek" sloganıyla düzenlenirken, 11 Kasım 2006'da gerçekleştirilen 2. Olağan Büyük Kongre'nin sloganı "Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri" olarak belirlenmişti.

3 Ekim 2009'da yapılan 3. Olağan Büyük Kongre'de "Biz birlikte Türkiye'yiz", 30 Eylül 2012'deki 4. Olağan Büyük Kongre'de "Büyük millet, büyük güç, hedef 2023" sloganı kullanılırken, AK Parti'nin 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin sloganı "Hep birlikte yeni Türkiye" olmuştu.

12 Eylül 2015'te düzenlenen 5. Olağan Büyük Kongresi için "İlk günkü aşkla" sloganı seçilirken, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongre "Kutlu Yürüyüşe Devam" sloganıyla düzenlenmişti.

AK Parti'de yeni dönem

AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre için de özel slogan hazırlandı. "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganıyla düzenlenecek kongre, partide yeni dönemin başlangıcı olacak. Olağanüstü kongre için "Sağlam İrade, Kurucu Lider", "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye", "Değişimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol İleri" sloganları da kullanılacak.

27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de genel başkanlık koltuğunu Ahmet Davutoğlu'na bırakan Erdoğan, 21 Mayıs'taki kongrede, 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığını üstlenecek.

22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongre ile genel başkanlığa seçilen Başbakan Yıldırım, 364 gün genel başkanlık yapmış olacak.

AK Parti'de dört dönem genel başkanlığı yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkanlığa seçilmesinin "yalnızca partiye değil Türkiye'ye de yeni bir heyecan" getireceği kaydediliyor.