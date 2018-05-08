AK Parti'de aday adayları tek tek mülakata alınıyor

AK Parti'de seçim çalışmaları devam ediyor. Parti teşkilatlarının katıldığı temayül yoklamaları 5-6-7 Mayıs'ta tamamlandı. İkinci aşamaya geçildi.
5'er kişiden oluşan 14 alt komisyon, milletvekili aday adaylarını tek tek mülakata almaya başladı.
Komisyonda genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri var.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor.
Görüşmeler 5 dakika
Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterliğin organize ettiği mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor.
Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından Genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
İstanbul mülakatları bugün başlayacak
Öte yandan bin 388 aday adayının başvurduğu İstanbul'da dün tamamlanan temayül yoklamalarının ardından bugün mülakatlara geçilecek.
Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz ve Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonlar, aday adaylarıyla mülakatları İstanbul'da gerçekleştirecek.
Kaynak: AA