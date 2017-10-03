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AK Parti'de 4 il başkanlığına atama

AK Parti'de, Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlıklarına atama yapıldı.

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AK Partide 4 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu.

Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Giresun İl Başkanlığına Aytekin Şenlikoğlu, Niğde İl Başkanlığına Mahmut Peşin, Nevşehir İl Başkanlığına Mustafa Rauf Yanar, Kırıkkale İl Başkanlığına da Nuh Dağdelen'in getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarı diledi.

Etiketler: AK Parti, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı, recep tayyip erdoğan
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