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Buradasınız : » » AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergenin görüşmelerine Anayasa Komisyonunda başlandı.

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AK Parti ve MHPnin ortak seçim önergesi komisyonda

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında önergeyi görüşmek için toplandı.

Komisyondan sonra Genel Kurul'da oylanacak 

Başbakan, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile iki parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak seçim önergesi, 18 Nisan'da TBMM Başkanlığına sunulmuş, ardından Anayasa Komisyonuna havale edilmişti.

Komisyondaki görüşmelerin ardından, ortak seçim önergesi 20 Nisan'da Genel Kurul'da görüşülecek. Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında 20 Nisan'da saat 14.00'da toplanacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: tbmm, seçim, mhp, genel kurul, anayasa komisyonu, AK Parti
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