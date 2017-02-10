"AK Parti ve MHP dışında da güçlü bir 'evet' oyu var"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik teklifini onaylamasına ilişkin, "İnşallah karar Türkiye'nin istikrarla ilgili küresel ve bölgesel türbülanslara ilişkin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde 2017'yi ve önümüzdeki on yılları karşılayacak bir biçimde yapılanmasını sağlayacak bir 'evet'le neticelenir." dedi.

Çelik, Fransa'daki temasları kapsamında Paris Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişiklik teklifine onay vermesini değerlendiren Çelik, "Artık son kararı aziz milletimiz verecek. İnşallah karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tabloyu yansıtır bir şekilde, Türkiye'nin istikrarla ilgili küresel ve bölgesel türbülanslara ilişkin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde 2017'yi ve önümüzdeki on yılları karşılayacak bir biçimde yapılanmasını sağlayacak bir evetle neticelenir." ifadesini kullandı.

"Daha konsolide olmuş bir devlet yönetimine ihtiyaç var"

Türkiye'nin sistem krizlerine tahammülünün olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "İçine girdiğimiz bu bölgesel türbülans karşısında daha konsolide olmuş bir devlet yönetimine, sistemin krizlerini aşmış bir siyaset anlayışına ve bu türbülans içerisinde devletimizin çıkarlarını, milletimizin önümüzdeki yüzyılda oynayacağı rolü sağlayacak şekilde bir çerçeveye ihtiyacımız var. Sistem değişikliği bu çerçeveyi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti'nin referandumda yürüteceği kampanyaya ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Geçmişteki kampanyalarla farklı bir durum var. Kuşkusuz AK Parti'ye gönül verenler güçlü bir şekilde 'evet'i destekleyeceklerdir. Ama aynı zamanda bu kampanyada, bunun bir parti meselesi olmadığı, devlet meselesi olduğu, devlet yönetiminin daha çok kontrolde olmasına duyduğumuz ihtiyacın bir neticesi olduğu anlatılacak."

Bakan Çelik, sistem değişikliğinin partiler üstü olduğunu belirterek, "AK Parti'ye yakın ya da uzak birtakım yapıların kampanya faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Belli istişareler içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın daha çok kenetlendiği, devletimizin duyduğu bu ihtiyaçların milletimizin tamamı için gerekli olduğunun daha iyi anlaşılmasına sağlayacak bir kampanya yürüteceğiz. Bu, ülkedeki belli bir siyasi parti tabanının ihtiyaçları için düzenlenmiş bir şey değil."

"AK Parti ve MHP dışında da güçlü bir 'evet' oyu var"

AK Parti ve MHP dışında da 'evet' cephesinin güçlü bir tabanı olduğuna işaret eden Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece AK Parti ve MHP gibi 'evet'i açık bir şekilde destekleyen partilerin tabanıyla sınırlı bir mesele de değildir. Birtakım siyasi partiler 'hayır' kampanyasını yapacaklarını söylüyorlar. Ama biz onların tabanlarındaki vatandaşlarımızda da güçlü bir 'evet' oyunun olduğunu görüyoruz. Bunu bir bilek güreşine ya da partilere arası bir rövanşa çevirmek isteyenler var. Biz bu kampanyanın dışında duracağız. Tamamen pozitif bir kampanya temelinde bu meseleye yaklaşacağız."

Çelik,Türkiye'deki OHAL uygulamasına Avrupa'dan gelen eleştirilere ilişkin bir soruya, "Türkiye bugün terör örgütlerinin faaliyetlerinden kaynaklanan bir tehditle karşı karşıya. Bu anlattığımız tabloyu kendileri için anlatıyorum. Mesela diyorum ki, Fransa'nın bin 295 kilometre Irak ve Suriye gibi sınırı olsa. Fransız Parlamentosu savaş uçakları tarafından bombalanmış olsa, Eyfel Kulesi'nin etrafına tanklar yerleşip sivil insanları öldürmüş olsa, Cumhurbaşkanı (François) Hollande'a karşı suikast girişimleri olsa, bizim şu anda aldığımız tedbirler pek çok Fransız siyasetçi tarafından yetersiz bulunur." cevabını verdi.