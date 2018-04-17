AK Parti Uyum Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak

AK Parti Genel Merkezi'nde, 19 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, üst komisyon ve altında oluşturulan 5 alt komisyon tarafından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik yapılan çalışmalar ele alınacak.

Uyum Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunum öncesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yarın parti genel merkezinde bir araya gelerek, hazırlıklara son şeklini verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından yazım çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Kaynak: AA