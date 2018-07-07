AK Parti'nin TBMM Grup yönetimi belli oldu

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye yeni bir döneme geçti.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulacak kabine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme görevini gerçekleştirecek.

Yasama görevini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerine getirecek.

Milletvekillerine büyük görev düşen TBMM'de partilerin Grup yönetimleri de önem kazandı. Mecliste en büyük parti olarak yerini alan AK Parti'de grup yönetiminde isimler belli oldu.

TBMM'nin ilk grup toplantısını gerçekleştiren AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından 27. dönem kadrosu da açıklandı.

AK Parti TBMM Başkanlığı'na Mustafa Şentop, Grup Başkanlığı görevine ise Naci Bostancı getirildi. AK Parti Grup Başkanvekilleri ise Mehmet Muş, Bülent Turan, Cahit Özkan, Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu oldu.

AK Parti TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

27. dönem TBMM'de Başkanvekili görevini Mustafa Şentop üstlendi.

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğan Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler veren Mustafa Şentop, üniversitede çeşitli idari görevlerde bulundu.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yapan Şentop, akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. olağan kongrelerinde AK PARTİ MKYK Üyeliği'ne seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. ve 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev aldı.

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ Milletvekili seçilen Mustafa Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı

27. dönemde AK Parti'nin TBMM Grup Başkanlığı'nı Ankara Milletvekili Naci Bostancı yapacak.

2 Ağustos 1957'de Amasya'da doğan Bostancı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümü'nde tamamlayan Naci Bostancı, 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu.

Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında dersler veren Bostancı, halkla ilişkiler ve tanıtım bölüm başkanlığı, dekanlık görevlerinde bulundu. Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesinin yanı sıra 17 kitabı yayımlandı.

24. dönemde Amasya Milletvekili seçildi. TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Yine aynı dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevini yerine getirdi.

24 Haziran seçimlerinde Ankara'dan Milletvekili seçilen Naci Bostancı, evli, 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

Bülent Turan, 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Turan, yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde yaptı.

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu'nun yöneticiliğini de yapmış olan Bület Turan, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflarla, bu fotoğrafların hikâyelerinden oluşan "Bir Mola" adlı kitabı yayınlandı.

24. dönem İstanbul, 25.Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. dönemde olduğu gibi 27. dönemde de AK Parti Grup Başkanvekili yapacak.

24 Haziran'da da Çanakkale Milletvekili seçilen Bülent Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Muş, Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı'nda ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanılığı yapmış olan Mehmet Muş, AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. 26. dönemde olduğu gibi 27. dönemde de AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini gerçekleştirecek.

24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Mehmet Muş, 1 çocuk babasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Özlem Zengin, 9 Eylül 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990'da mezun olan Zengin, bir süre Amerika'da yaşadı. Yurda döndükten sonra bir sene öğretmenlik yapan Özlem Zengin, 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" isimli programı yaptı. 2003 yılında Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2005 senesinden itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 senesine kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2011 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Din Sosyolojisi alanında ’Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim’ konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı.

8 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Özlem Zengin, 24 Haziran'da Tokat Milletvekili olarak 27. dönem TBMM'de görev yapacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Muhammet Emin Akbaşoğlu, 6 Ekim 1968'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Akbaşoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku'nda yüksek lisans yaptı.

Gaziosmanpaşa Milli Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Akbaşoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.

24 Haziran'da Çankırı Milletvekili olarak seçilen Muhammet Emin Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

Cahit Özkan, Denizli Çivril'de doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Özkan, Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Özkan, üniversite yıllarında International Law Student Association Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı.

Uluslararası Anayasa Kongresi, Uluslararası Tahkim Kongresi, Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongresi, Yargı Reformu Sempozyumu gibi önemli projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı.

Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu.

24 Haziran seçimlerinde Denizli Milletvekili olarak seçilen Cahit Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: TRT Haber