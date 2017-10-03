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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ünaldan Melih Gökçek açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Etiketler: melih gökçek, mahir ünal
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