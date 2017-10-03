AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.