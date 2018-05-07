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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu "modern" haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ünaldan Fransadaki &quot;Kuran tartışmasına&quot; tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Fransa’da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır." dedi.

300 Fransızın Kur’an-ı Kerim bildirisine tepkiler

Ünal, Twitter hesabından, Fransa’da 300 yazar ve siyasetçinin, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bildiriye tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:

Fransa’da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır.

Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa’nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir.

Bu “modern” haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum. Yüce dinimiz İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecek, insanlığa ışık tutmaya devam edecektir.

 

Kaynak: TRT Haber

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