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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Ünal'dan CHP-İYİ Parti ittifakına eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan CHP-İYİ Parti ittifakına eleştiri

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçmesinin FETÖ siyaset mühendisliğinin yeni halkası olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ünaldan CHP-İYİ Parti ittifakına eleştiri

CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Böylelikle İYİ Parti, Meclis'te grup kurma hakkını elde etti.

"Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza attı"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP-İYİ Parti ittifakına sert tepki gösterdi.

"FETÖ siyaset mühendisliğinin yeni halkası. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim, mahir ünal, iyi parti, CHP
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