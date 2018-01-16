AK Parti Sözcüsü Ünal: Türkiye, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını yaparken, anamuhalefet partisi tüm bu kuşatma harekatının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir." ifadesini kullandı.

Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerin olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye'nin bu değişimlerin aktörlerinden birisi olmasın diye hep bir mekanizma tarafından kendi içerisine hapsedilmeye, darbelerle ve iç karışıklıklarla oyalanmaya çalışıldığını belirtti.

Ünal, Türkiye'nin iç çekişmelerle enerjisini tükettiğine işaret ederek, "1960'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllar, birkaç istisna dışında ne yazık ki 'kayıp yıllar' olarak yakın tarihimizde yerini almıştır." dedi.

Dünyanın büyük değişimlerin eşiğinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

''Yanına marjinal grupları ve HDP'yi alarak isyan çağrılarında bulunan, sokağı göstererek tehditler savuran ve bu konseptine uygun il başkanları göreve getiren CHP, Türkiye'nin kararlılığı karşısında bir kez daha umduğunu bulamayacaktır. İç karışıklık tehdidiyle hedeflerinden saptırılan, eskinin Türkiye'sidir. Bugünün, güçlü ve bağımsız politikalar üretme kabiliyetine sahip Türkiye'si, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve dış aktörlerine rağmen müsaade etmeyecektir. Yenileceksiniz."



AA