AK Parti Sözcüsü Ünal: Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin CHP genel merkezinde yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Ünal, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." dedi.

İnce, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmasında tehdit edildiği iddialarını yalanlamış, seçimleri kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir" diyen İnce, "Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım' demenin demokrasi olmadığını herkesin sonuçlara saygı duyması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA, TRT Haber