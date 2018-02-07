AK Parti Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteği eleştirdi.

Ünal, ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'ye karşı iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Biz bugün harekete geçmesek, yarın Türkiye'nin ödeyeceği bedel daha ağır olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'si operasyon aparatıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'yu hedef alan söylemlerine tepki gösteren Ünal, CHP'nin sürekli bir algı inşası içerisinde olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü ayrıca, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı haline geldi. CHP, sistematik olarak ÖSO'ya saldırıyor. CHP, aziz milletin yanında durmuyor. CHP, yalan ve zavallı bir söylem içinde. Bu CHP, ele geçirilmiş bir CHP" dedi.

"Harekatta yüzde 70 milli silah kullanılıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına dikkat çeken Ünal, eski Türkiye'yi işaret ederek, böyle bir ortamda Türkiye'ye operasyonu gerçekleştirdiği için ambargo uygulanacağını belirtti. Ünal, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını yineleyerek, harekâtın yüzde 70 millî üretim silahlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA