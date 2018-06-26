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AK Parti Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını gösterdi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını gösterdi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur." ifadesini kullandı.

"Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız"

Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması."

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran
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