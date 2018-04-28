AK Parti Sözcüsü Ünal: Gündemimizde bedelli askerlik yok

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün İzmir'de katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlikle ilgili sorulan soruya "Bakış açımız müspet" şeklindeki cevabı gündemde geniş yer tuttu.

Bu konudaki kafa karışıklıklarına son noktayı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal koydu.

Ünal, AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlikle alakalı bir düzenlemenin olmadığını söyledi.

"AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok. Başbakanımıza kişisel görüşü sorulmuştu, kendisi böyle bir çalışma olduğunu ifade etmedi."

Seçim manifestosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı seçim manifestosuna da değinen AK Parti Sözcüsü Ünal, manifestonun dünyaya ve Türkiye'ye dönük olacağını söyledi.

Manifestoda AK Parti'nin misyonu, icraatları ve yeni döneme ilişkin öngörüleri ile vaatler yer alacak.

"Biz kimiz. Nereden geliyoruz. Hangi misyonla hareket ediyoruz. Türkiye'yi önümüzdeki süreçte, yeni dönemde neler bekliyor ve Türkiye'ye biz neler vaat ediyoruz, buun üzerinde duracağız."

Ünal, aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül hakkında ise "Süreç içinde olmayacağını açıklayan bir aktör hakkında bir şey söylemek doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber