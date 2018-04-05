AK Parti Sözcüsü Ünal: Dedikodulardan senaryo oluşturmak doğru değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısında görüşülen konulara ilişkin bazı basın organlarında yer alan iddialara açıklık getirdi.

AK Parti'nin MYK toplantılarında doğal olarak ekonomiye, iç gündeme dair sunumlar yapıldığını, ayrıca partinin ana kademesinin ve ekonomi başkanlığının sunumlarının olduğunu ifade eden Ünal, bu sunumlar sırasında da bazı değerlendirmelerin dile getirildiğini aktardı.

Ünal, "En son gerçekleştirdiğimiz MYK'de ekonomiye dair sunum esnasında bazı değerlendirmeler yapıldı ama burada ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile ilgili ya da herhangi bir isim zikredilerek kişiler üzerinde herhangi bir değerlendirme söz konusu olmadı." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız içeride söylediği her şeyi dışarıda da söyler"

Toplantıda faize dair konuşma ve değerlendirmeler de yapıldığını dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir özelliği vardır, içeride söylediği her şeyi dışarıda da söyler. Yani herhangi bir şekilde gizli saklı ya da toplumun gözünden kaçırılan bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız orada faizle ilgili düşüncelerini ifade etti. Faiz politikalarına ilişkin düşüncelerini ifade etti. Ama bütün bunlar değerlendirilirken tamamen bizim faiz politikalarımız, ekonomi politikalarımız üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Bakanlarımıza dair, kişilere dair herhangi bir isim zikredilmedi. Başbakanımızın orada ifade edildiği gibi arabuluculuğu vesair, böyle bir şey zaten bizde olmaz. Genel Başkanımızın olduğu bir yerde Genel Başkanvekilimizin arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olmaz. Burada bazı gazetecilerin, bazı bilgi kırıntılarından yola çıkarak sanki çok dahiyane bir şey keşfetmiş gibi bu tür spekülatif haberler yapmalarını da son derece yanlış buluyorum. Bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkılarak senaryo oluşturmak doğru değil."

"Biz bütün işlerimizi istişare ile yaparız"

AK Parti MYK ve Merkez Karar Yönetim Kurulunun (MKYK) asıl özelliğinin istişare olduğunu vurgulayan Ünal, "Biz bütün işlerimizi istişare ile yaparız. Buralarda hükümet politikaları tartışılır, buralarda bizim siyasi pozisyonumuz tartışılır. Bu tartışmalardan sonra Genel Başkanımızla birlikte ortak bir karar alınır ve o karar doğrultusunda bu politikalar uygulanır. Bizim AK Parti olarak parti disiplinimizi, ortak söylemimizi de sağlayan budur." diye konuştu.

"MYK'de biz her şeyi konuşuruz"

"Biz içeride her şeyi konuşuruz, istişare ederiz. Sonra o konuda bir karar alınır ve bu kararı hepimiz kendi kararımız olarak uygularız." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin MYK toplantılarında gündem konuşulur, tartışılır, istişare edilir, değerlendirilir ama orada kişiler konuşulmaz. Orada fikirler konuşulur, orada politikalar istişare edilir, siyasi pozisyonlar değerlendirilir, analizler yapılır ve sonra hep birlikte ortak pozisyonumuzu belirleriz. Ama bu haberde ve bu tür haberlerde maalesef açık bir art niyet sezmekteyim. Çünkü orada bire bin katarak ifade edilen yok efendim bir bakanımız istifa ediyormuş, Başbakanımız buna aracı olmuş... Böyle bir durum söz konusu değil. Parti Sözcüsü olarak ve MYK'nin bir mensubu olarak bunları bu kadar açık ve net ifade ediyorum."

MYK toplantıları sonrasında yaptıkları basın açıklamalarıyla toplantının gündemini kamuoyuyla paylaştıklarını, bu toplantıda nelerin konuşulduğu, nelerin değerlendirildiği ve nelerin kararlaştırıldığının kamuoyuna zaten aktarıldığını belirten Ünal, "Ama burada bazı bilgi kırıntılarından yola çıkarak medya üzerinden bu tür spekülasyonların yapılmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA