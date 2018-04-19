AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı'nın oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yaptı.

En son yapılan anket sonuçlarını paylaşan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu.https://t.co/atiYxNsMLS pic.twitter.com/7p4ZW1J6GL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

- Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil.

- Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.https://t.co/atiYxNsMLS pic.twitter.com/NQA4kX8uZK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA