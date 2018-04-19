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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı'nın oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı'nın oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55.6 olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanının oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yaptı. 

En son yapılan anket sonuçlarını paylaşan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi. 

Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

- Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil.

- Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: son dakika, mahir ünal
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