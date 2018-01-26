AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP yine algı operasyonuna başlamıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi genel merkezde soruları yanıtladı.

Ünal, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "CHP algı operasyonuna başlamıştır." dedi.

"CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ'la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir."

Ünal, CHP'yi tehlikeli söylemlerden vazgeçmeye davet ettiğini söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ'la, IŞİD'le aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dil ve söylem kullanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum."

"ABD'nin kafa karışıklığı devam ediyor"

Ünal, ABD'nin 'güvenli hat' önerisi ile ilgili olarak, "Maalesef bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in açıklamaları ile ilgili olarak da AK Parti Sözcüsü Ünal, "Açık bir şekilde PKK ifadesini kullandı. Zaten biz uzunca bir süreden beri hem AB'nin hem ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk ve aslında ABD'nin Suriye'de PYD, SDG, YPG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü de dün bunu itiraf etmiş oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA