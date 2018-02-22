AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu tür meselelerin 'iyi hali' olmaz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü @mahirunal @trthaber özel yayınında 'Cumhur İttifakı'na ilişkin detayları anlatıyor. https://t.co/pB5hwGme6w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018

"Bu tür meselelerin iyi hali olmaz"

Ünal, çocuk istismarıyla ilgili çalışmaya ilişkin soru üzerine, kendisinin bir baba olarak böyle bir vahşeti duyduğunda her insan gibi kanının donduğunu söyledi. Ünal, "Kaçınılmaz olarak bir an o anne ve babanın yerine kendinizi koyduğunuzda bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Mahir Ünal şunları söyledi:

"Bu tür meselelerin 'iyi hali' olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanlığı da gerekli açıklamaları yaptı. Meselenin hukuki ayağı var. Bir de tedavi ayağı var. Her ikisini de dikkatle ele almak gerekiyor. Baktığınız zaman sorun pedofili sorunu mu şiddet sorunu mu baktığınız zaman kişinin başka özelliklerinden kaynaklanan sorun mu? İşin sosyal ayağını, meselenin psikolojisinin tahlili çok kıymetli."

Bunun bir istismar olarak değerlendirilemeyeceğini, doğrudan vahşet olduğunu vurgulayan Ünal, "Özellikle son 3 olay doğrudan bir vahşet." diye konuştu.

CHP'nin kongresine gelirken otobüste bir CHP'linin 14 yaşındaki bir çocuğa tacizi sonucunda tutuklandığı haberlerine değinen Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi bunu CHP üzerinden konuşamazsınız. Bu sorunu bir siyasi parti, bir kimlik, bir inanç üzerinden değil, toplumsal doku, sosyal yapı ve sosyal yapının sorunları üzerinden konuşabilirsiniz. İnanç, siyaset ve benzer şeyler üzerinden konuştuğunuz zaman sorunu çözemezsiniz, doğru tespit edemezsiniz. Meselenin hukuki, yani cezai yaptırımı ve müeyyidesi ayağı var, bir de tedavi ayağı var. Yani her ikisini de dikkatle ele almak ve değerlendirmek gerekiyor."

"İttifak başka bir şey koalisyon başka bir şey"

İttifak yasasının içeriğine ilişkin de açıklama yapan Ünal, mühürsüz oyların geçerli sayılması konusuna Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) nasıl yaklaştığını anlattı.

"Seçim kazanamayan CHP'nin güreşi geçersiz saymaya çalıştığını" vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Seçim, sandık güvenliği sağlanmış. Gelen bu zarfların ve pusulaların YSK'ye ait olduğu sandık kurulları tarafından belirlenmiş ama sandık kurulunun ihmaliyle bazı zarfların da mühürsüz olduğu fark edilmiş. Peki, bunlarda YSK'nin filigranı var mı? Var. YSK'nin mührü var mı? Var. Bunların YSK'den geldiği, farklı siyasi partilerin oradaki temsilcileri tarafından ve başkan tarafından tespit edilmiş mi? Edilmiş. YSK'nin söylediği şey şu; 'benim filigranım, benim mührümün ve oradaki benim yetkilimin belirlediği fakat sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemiş zarflar da geçerli sayılsın. Ben, her defasında bu konuda karar almak durumunda kalmayayım.' Dolasıyla burada herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değil."

Ünal, ittifakın koalisyon olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İttifak öncelikle koalisyon değildir. Yönetimde istikrar ilkesi zaten burada 50 artı 1 ile sağlanıyor. Aynı zamanda bu, öncesinden bir planlama olduğu için siyasete bir imkan olarak sunulmuş bir düzenlemeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kaçınılmaz olarak ittifakların önünü açacak. Biz de bunun hukuki altyapısını hazırladık. İttifak başka bir şey koalisyon başka bir şey. Koalisyon istikrarsızlığı getiriyor. 50 artı 1’e dayalı ittifaklar ise kaçınılmaz ilk günden istikrarı sağlıyor."

Mahir Ünal, "Bunun ne bir siyasi partinin baraja takılmasıyla ne bir siyasi partinin barajı geçmesiyle ilgisi yok. Tam tersine bunun siyasetle siyasetin ortak hareket etmesiyle birbirine yakın projesi, programı olan siyasi partilerin bu konuda bir seçim iş birliğine gitmesiyle ilgisi var. Bizim yaptığımız düzenleme öncelikli olarak ittifakların önünü açmak ve bunun hukuki altyapısını hazırlamak." dedi.

Kaynak: AA/TRT Haber