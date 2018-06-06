AK Parti Sözcüsü Ünal: Bedelliyi gündemimize alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de soruları cevapladı.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerliğin seçim sonrası ilk olarak ele alınacak konular arasında olduğundan bahsetmişti.

"Bedelliyle ilgili olumsuz açıklamam olmadı"

Mahir Ünal da Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, seçimlerden sonraki sürece işaret etti:

“Biliyorsunuz, bedelli askerlikle ilgili benim olumsuz açıklamam olmadı. O dönemde Başbakan ‘Benim bakış açım müspet ama gündemimizde yok’ dedi. Bende ‘AK Parti olarak gündemimizde yok ama yeni dönemde değerlendirilecek’ dedim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız da '24 Haziran'dan sonra değerlendiririz' dedi."

"Hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak"

AK Parti Sözcüsü Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra bedelliyi gündeme alacaklarını söyledi.

"Bir taraftan terörle mücadele devam ederken bu işin yeni dönemde değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle öbür taraftandan da siyasi parti olarak bu toplumsal ihtiyaca kayıtsız kalamayız. Yeni dönemde değerlendirilecek. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak.”

Kaynak: TRT Haber