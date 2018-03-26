AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan "yerel seçimde ittifak" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir TV programında gündeme dair soruları yanıtladı. Mahir Ünal, "AK Parti ile MHP'nin genel seçimdeki ittifakının yerel seçimlerde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Herhangi bir siyasi görüş fark etmeksizin bu ülkeye sadakatle, sevda ile bağlı olan herkesle bu bayrağın altında bir milli mutabakat, bir cumhur ittifakı oluşturabileceğimizi ifade edebiliyoruz. Bu dinamikler, karşılıklı hassasiyetler etrafında bir gönül ittifakına dönüşür. Burada oturup bunu yazmanın ya da merkezden bunu belirlemeye kalkışmanın bir anlamı yok. Yerel seçimler geldiğinde muhtemelen aynı hassasiyetlerde olan, aynı kaygıları taşıyan, Türkiye'nin birliği, beraberliği, bekası konusunda hassasiyetleri olanlar, yerel dinamikler etrafında oturacaklar, konuşacaklardır ve bu konuda bir görüş birliğine varacaklardır. Biz de buna ister gönül ittifakı diyelim ister karşılıklı olarak ortak kaygıların hassasiyetlerin oluşturduğu bir birlik beraberlik diyelim, sonuçta bu olacaktır."

Genel seçimlerin Kasım 2019'da, yerel seçimlerin de aynı yılın Mart ayında yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA