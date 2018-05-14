AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan seçim öncesi FETÖ uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, özel bir televizyonda katıldığı canlı yayında gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Ortak miting açıklaması

"Seçimler için AK Parti, MHP ve BBP liderlerinin de olduğu ortak bir miting planlamanız var mı?" sorusu üzerine Ünal, miting planlamasını henüz yapmadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere zaten sürekli sahada olduklarını söyledi.

"İnsanların sıkıntılarını dinleyip, çözüm üreten bir yol izleyeceğiz"

Ramazan ayının geldiğini, gürültülü seçim kampanyaları düşünmediklerini belirten Ünal, sakin, sükunetli, insanların sıkıntılarını dinleyip, çözüm üreten bir yol izleyeceklerini ifade etti.

"BBP ile sayı konuşmadık, oturup da bunun pazarlığını yapmayız"

"BBP'den kaç isim AK Parti listelerinden milletvekili adayı olacak?" sorusuna Ünal, "BBP ile sayı konuşmadık. Zaten bu ne bize ne BBP'ye yakışmaz. Biz işimizi istişareyle yaparız. Oturup da bunun bir pazarlığını sahiden yapmayız." yanıtını verdi.

Ünal, BBP'nin bir çalışma yaptığını, bu çalışma kapsamında AK Parti listelerinde BBP'den gelen adayları değerlendireceklerini dile getirdi.

"Aynı ağızla konuşmaya devam ediyorlar"

"Geçen hafta yaptığınız basın toplantısında 'Türkiye düşmanlarının kullandığı dili muhalefet kullanmamalı, tuzaklar konusunda hassasiyet sergilenmeli, FETÖ, benzer sabotajları yine yapabilir.' dediniz. Bir sabotaj ihtimali mi görüyorsunuz?" sorusu üzerine Ünal, FETÖ'nün 40 yıl boyunca devletin içerisinde bir sivil toplum örgütü, gazeteci, emniyet mensubu, öğretmen kılığında yer aldığını hatırlattı.

FETÖ'nün gerçek yüzünün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarının ifadeye çağırılması ve 17-25 Aralık yargı darbesiyle ortaya çıktığını ve bunun üzerine mücadeleye başladıklarını anımsatan Ünal, bu dönemde bazı kesimlerin "Abartmayın, delil var mı delil?" diyerek, FETÖ ağzıyla konuşmaya başladığını aktardı.

"15 Temmuz'u yaşadık. Türkiye adeta elimizden gidiyordu. 15 Temmuz'dan sonra bunlar hala aynı ağızla konuşmaya devam ediyorlar." diyen Ünal, bu yapının diliyle konuşulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"FETÖ'nün manipülasyonları, sabotajları konusunda dikkatli olmamız gerekiyor"

Ünal, FETÖ tehdidinin önemsizleştirilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Biz kimseye 'FETÖ'cü' falan demiyoruz. Böyle şey olur mu? Sadece diyoruz ki FETÖ konusunda hassas olun. FETÖ'nün dilini kullanmayın. FETÖ'nün kullandığı dille benzerlik oluşturmama konusunda hassasiyet gösterin. Kalkıp da 'Kontrollü darbe, tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbeydi, 20 Temmuz sivil darbedir.' demeyin. Çatısının altında oturduğunuz TBMM'nin aldığı bir kararı siz 'sivil darbe' diye isimlendireceksiniz ama FETÖ'cülerin yaptığı 15 Temmuz darbesine 'kontrollü darbe' diyeceksiniz. Biz diyoruz ki bunu yapmayın. Seçim sürecinde bu hain yapının manipülasyonları, sabotajları konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Sosyal medyada bunların farklı siyasi kesimlere mensupmuş gibi belli hesaplar üzerinden neler yaptıkları ortada. Bunları biliyoruz, takip ediyoruz."

"100 yıl sonra düzenlenmek isteniyor"

"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'İktidar, seçim öncesi Adil Öksüz'ü getirip, çeşitli konularda iftira attıracak.' iddiasında bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Ünal, toplumun merkezini oluşturan ana kitlenin gelişmeleri takip edip değerlendirdiğini, böyle şeylere prim vermeyeceğini bildirdi. Ünal, bu iddiayı "abesle iştigal' olarak nitelendirdi.

Ünal, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının" sorulması üzerine, bölgenin 100 yıl sonra yeniden düzenlenmek istendiğine işaret etti.

Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunun açık ve net olduğunu belirten Ünal, "Görünen o ki Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Amerika böyle bir adımı atacak. Atacağı bu adamın da son derece yanlış bir adım olduğunu bilmesi gerekir." dedi.

Kaynak: AA