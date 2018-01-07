AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki AK Parti Tunceli 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yurt içinden ve dışından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıların olduğunu belirterek, Erdoğan'ın ülke için tüm enerjisini ortaya koyduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın ülkenin her anlamda lideri olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon insana istihdam sağlamışız, hamdolsun. Yüzde 11 büyümüş bu ülke, Cumhuriyet tarihinin ikinci en büyük ihracatını yapmışız. Fakat bütün bunları yaparken birileri içeride ve dışarıda Erdoğan'a sırf bunları yaptığı için düşmanlık ediyor. Niye, bu milleti ayağa kaldırdığı, milleti layık olduğu yere taşıdığı ve 2023 hedeflerine aziz ve yüce milleti götürdüğü için. Bu milletin kaynaklarını küresel efendilere peşkeş çekmediği için Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar ve küresel güçlerin bölgede düşündükleri dönüşümü, bölgede yapmak istedikleri dizayna izin vermediği için Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar."

"FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi Avrupa'ya şikayet ettiğini söyledi.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin yargılanmadığını iddia ettiğini belirterek, "Bay Kemal, 15 Temmuz gecesi o darbeciler suçüstü yakalandılar, bu ülkenin bağımsız ve tarafsız mahkemelerinde şu anda hesap veriyor. Sen bu ülkenin onurlu ve haysiyetli hakimlerine ve savcılarına iftira edemezsin, hakaret edemezsin. Sen bu ülkenin itibarıyla, onuruyla uğraşamazsın, oynayamazsın. Hele hele FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsın." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın terörle mücadeledeki yanlı politikalarını eleştiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim canım ülkemde, güzel ülkemde, terörü, şiddeti, silahı, ölümleri, el yapımı patlayıcıları, canlı bombaları, intihar bombacılarını savunan, ben sırtımı terör örgütüne yaslıyorum diyenlere dokunduğumuz zaman kıyamet kopuyor. Terörist kendisinde olduğu zaman terörist ama Türkiye'de olduğu zaman kahraman. Yok öyle. Demokratik siyasetin olduğu yerde silah, kan, şiddet olmaz. Türkiye şu anda 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz."

"Vatandaşın güvenliğini tehdit edenlere göz açtırılmayacak"

Ünal, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Bundan sonra vatandaşımı, vatandaşımın güvenliğini tehdit eden hiçbir unsura göz açtırılmayacaktır. Benim vatandaşım evinde, iş yerinde, sokağında, öğrenci kardeşim üniversitesinde, esnafım iş yerinde güven ve huzur içerisinde istikrarla hayatına devam edecektir." dedi.

AK Parti olarak insanların huzur içerisinde yaşaması için çalıştıklarını terör örgütlerinin ise ölüm ve şiddet istediğini belirten Ünal, şu görüşlere yer verdi:

"Terör örgütleri Tunceli şiddet sarmalına girsin istiyor. Her evden bir genç dağa, bir genç mezara, bir genç de hapishaneye girsin istiyor. Neden, çünkü nefretten besleniyor, şiddetten besleniyor. Çünkü o dağda kafaları taşlaşmış terör elebaşıları var ya kendi pozisyonlarını korumak için gençlerin ölmesi gerekiyor. Toplumun terörle kaotik bir duruma düşmesi için toplumun birbirine düşman olması gerekiyor. Bunlar kandan besleniyor, ölümden şiddetten besleniyor, biz dostluktan, güvenden, işbirliğinden, sevgiden, merhametten iyilikten besleniyoruz. Bundan beslenmeye de herkesi kucaklayarak devam edeceğiz."

"Terörle mücadelede merhamet ve sevgi kazanacak"

Ünal, bu mücadelede merhametin, iyiliğin, sevginin, gençlerin umudunun kazanacağına dikkati çekerek, "Tunceli'de, Hakkari'de, Şırnak'da, Diyarbakır'da, Cizre'de, Nusaybin'de, Silvan'da, İdil'de hayalleri olan gençler yeteneklerini, rüyalarını gerçekleştirmek için. Allah'ın onlara verdiği yetenekleri bir imkana dönüştürmek için güzel hedefler koyacaklar kendilerine." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenle, huzurla, istikrarla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Topraklarımıza göz dikenlere şunları söylemek istiyorum. Biz bin yıldan beri bu topraklardayız. Bin yıldan beri bu topraklarda Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'üyle kardeş kardeş yaşıyoruz ve daha binlerce yıl bu topraklarda varız ve var olacağız ama siz tarihin çöplüğünde yok olacaksınız."

Kaynak: AA