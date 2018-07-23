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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlikte temel eğitimin 21 gün olarak konuşulduğunu, herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünaldan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

21 günde değişiklik öngörülmüyor, 38 üst yaş sınırını kaldırdık

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelli askerlikte temel eğitimin 21 gün olarak konuşulduğunu ve bu sürede herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyledi. 38 olan üst yaş sınırını ise kaldırdıklarını belirtti. 

Özil'in tepkisi yerinde ve haklı bir tepki

Ünal, Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili de "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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