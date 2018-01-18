AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan ABD'ye tepki

Özel bir televizyon kanalında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin Suriye'de terör birliği kurma girişimi ve sonrasında yapılan çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

Açıklamaların Türkiye'ye geri adım attırmayacağını söyleyen Ünal, ABD'nin bu konudaki kafa karışıklığını gidermesi gerektiğini belirtti.

Mahir Ünal, "Asla bir geri adıma yol açmaz çünkü biz burada yeni bir durum ortaya koymuyoruz. Türkiye kendi sınırını korumakla mükelleftir o sınır bilinmelidir ki NATO'nun güney sınırıdır. Bu sınırı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti değil NATO da korumak zorundadır. Burada konuşulması gereken ABD'nin NATO müttefiki olarak bu tutumu tuhaftır, bu tuhaf çelişkiyi onlar da uluslararası kamuoyuna açıklayamadıkları için bu açıklamaları yapıyorlar. Burası birilerinin oyun alanı değil, burası bizim evimiz mahallemiz ve biz Türkiye olarak da buranın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber