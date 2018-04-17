AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Temayülümüz adayın milletvekili olmaması yönünde

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, önce, kısa süreliğine Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Bir süre sonra toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısıyla ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Hem seçime hem yürütmenin şekline yönelik çalışmalar var"

Gündemde uyum yasaları vardı. 19 Nisan’da yapılacak uyum komisyonu toplantısı öncesinde genel değerlendirme yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Hem seçime dönük bazı yeni düzenlemeler hem yürütmenin şekline dönük hem kamu personeli üst bürokrasi kast ediyoruz su anda bir çalışma yürütülüyor. Tekrardan Milli Mutabakat komisyonda ortak çalışmayı müteakip bu çalışmalar TBMM'ye gönderilecek." diye konuştu.

"Temayülümüz adayın milletvekili olmaması yönünde"

Ünal'a, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin üç alternatifin öne çıktığı ve AK Parti'de cumhurbaşkanı adayı olan ismin aynı zamanda milletvekili adayı olamamasıyla ilgili bir görüşü hatırlatılarak "Bunlara ilişkin netleşen konu var mı" sorusu yöneltildi.

Mahir Ünal soruya şöyle yanıt verdi:

"Bir şey kesin kurul kararına bağlanmadıkça o şeyle ilgili bir seçenek değerlendirmesi yapabiliriz ama şu kadarını söyleyeyim ki bizim genel temayülümüz Cumhurbaşkanı adayı olan kişinin aynı zamanda milletvekili adayı olmaması yönünde. Yine genel temayülümüz 100 bin imza için noterlerin değil, Yüksek Seçim Kurulunun ilçelerde ve illerde bu konuda sorumluluk üstlenip genel bir çalışma yapması yönünde."

"Kılıçdaroğlu'nun söylemleri Türkiye düşmanlığına dönüştü"

Mahir Ünal, CHP’nin OHAL’i protesto etmek için gerçekleştirdiği eylemiyle ilgili sert konuştu.

"Ağır bir Erdoğan fobia yaşıyor artık onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. Türkiye de adalet can mal güvenliği yok diyen kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye yatırım yapmayın demesin gayet normal karşılıyorum. Bu DHKPC'nin PKK'nın PYD'nin temel karakteristik özelliğidir."

"ABD'nin YPG ve PYD ile iş birliğini onayladığımız anlamına gelmiyor"

Ünal, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye ortak bir hava harekatı düzenlediğini anımsattı.

Esed rejiminin kimyasal kullanımına ilişkin bir uyarı olarak hava harekatını desteklediklerini açık bir şekilde söylediklerini hatırlatan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Hava harekatını desteklememiz ABD'nin YPG ve PYD ile iş birliğini onayladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz Suriye'de doğru olan, çözüme destek veren her türlü eylemin yanında olduğumuzu ve çözüme katkı sunmayan eylemlerin de karşısında olduğumuzu ifade ettik. Diktatör oğlu diktatör olan ve Suriye'de bir milyondan fazla insanı kimyasal silah ya da konvansiyonel silahlarla katletmiş olan 6 milyondan fazla insanı mülteci konumuna düşüren, bir dönem 'Ben değişeceğim, ben reform yapacağım, ben demokratikleşeceğim' diyerek bizimle yakınlaşan ama halkına silah sıktığını gördüğümüzde mesafe koyduğumuz ve karşı durduğumuz ve sonra CHP'nin elini sıktığı Esed'e dönük bugüne kadar siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır."

Kaynak: TRT Haber, AA