AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Taşeron işçiler 1 hafta içerisinde güzel haberler alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde MYK toplantısı devam ederken açıklamada bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunumunun akabinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın MYK'ya kamuoyunda taşeron yasası olarak bilinen sunumlarının gerçekleştirildiğini bildiren Ünal, çalışmaya son rötuşların yapıldığını aktardı.

Bu yasanın bir an önce çıkmasını bekleyen vatandaşların bir hafta içerisinde çok güzel haberler alacağını vurgulayan Ünal, bugünkü MYK sonrasında gerekli çalışmaların başlatılacağını, toplantıda çalışmaya son halinin verildiğini belirtti.

Uyum yasaları

Ünal, uyum yasaları konusunda cuma günü bir toplantı gerçekleştirildiğini, bugün uyum yasaları konusundaki çalışmanın toplantının gündeminde bulunduğunu kaydetti.

Uyum yasaları çalışmasının devam eden bir kısım başlıkları hakkında bilgi veren Ünal, şöyle devam etti:

"6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu uyum çalışması üzerine bir düzenleme ve çalışmanın içeriği, niteliği, teknik olarak nasıl yapılması gerektiği konusunda karşılıklı istişareler yapıldı. Cumhurbaşkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde seçilecek cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar hangi süreçlerin işlemesi gerekiyor, o konuda gerekli değerlendirmeler yapıldı. Aynı anda cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığının bağdaşırlığı konusu tartışıldı. Cumhurbaşkanının varsa partisiyle ve grubuyla ilişkileri üzerine çalışmalar yürütüldü. 2010 referandumunda gündeme getirdiğimiz, 26 maddelik pakette yasalaşmayan, siyasi partilerin kapatılmasını imkansız hale getiren, siyasi partileri kapatmak yerine, suç işleyen kişilerin cezalandırılması konusunda bir düzenleme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Uyum komisyonu çalışmalarının bugünkü MYK'ya sunumları bu çerçevede gerçekleşti."

BBP Başkanı Destici'nin ziyareti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretine ilişkin Ünal, bu görüşmede üç konu üzerinde durulduğunu aktardı.

Ünal, ziyarette BBP yetkililerinin milli ve manevi meselelerdeki duruşunu paylaştığını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek olduklarını, seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını ifade ettiklerini vurguladı.

BBP'nin şu anda devam eden uyum yasası çalışmalarına ilişkin önerileri olduğunu kaydeden Ünal, bu önerilerini ve tekliflerini sunduklarını belirtti.

AK Parti Sözcüsü @mahirunal: Taşeron düzenlemesinin yasalaşması için adımlar 1 hafta içerisinde atılacak.https://t.co/52k5yt6XUB pic.twitter.com/hV5kYYgXWS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2017

"Doğal ittifakın teknik olarak konuşulması gündemde değil"

Uyum Yasaları Komisyonu'nun kademeli bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Ünal, dört husus üzerinde bir çalışma gerçekleştirildiğini ve belli bir mesafe katedildiğini bildirdi.

AK Parti'nin kendi siyasetini, duruşunu belirlemede kamuoyundaki tartışmaların faydalı olduğunu anlatan Ünal, "Toplantıda karşılıklı olarak dörder kişilik gruplarla, hem AK Parti'den dört genel başkan yardımcısı hem de BBP'den beş genel başkan yardımcısı görüşmede hazır bulundular. Sayın Destici bu konudaki önerilerini rapor ve dosyalar halinde bize sundu. Biz bunları alıp, değerlendirip karşılıklı olarak, genel sekreterler düzeyinde öncelikli olarak görüşmeler gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Ünal, seçim ittifakı konusuna ilişkin, "Doğal ittifaklar, kaçınılmaz olarak teknik çerçevesi belirlenmiş ve prosedürleri belirlenmiş süreçlere bizi taşıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye'de milli, yerli ve kendi değerlerine bağlı, tam bağımsız Türkiye'yi savunan unsurlar bu konuda tek tek düşüncelerini, görüşlerini açıklayarak, nihayetinde toplumsal, doğal olan bu süreci, siyasal, seçimlere dönük olan teknik bir sürece evirecektir bu kaçınılmaz olarak. Bu doğal ittifakın teknik olarak konuşulması, şu anda henüz daha gündemde değil." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP iftiralarla, ithamlarla, hakaretlerle gündemi işgal etmesin"

"Türk siyaseti bir takım iftiraların, ithamların, hakaretlerin havada uçuşacağı ve seviyenin bu kadar yerlere düşeceği bir siyaset biçimi değildir." diyen Ünal, "Türkiye'nin daha acil bir gündemi var. Dolayısıyla ne siyasetin gündemini ne de Türkiye'nin gündemini Cumhuriyet Halk Partisi lütfen daha fazla bu tür iftiralarla, ithamlarla, hakaretlerle işgal etmesin." şeklinde konuştu.