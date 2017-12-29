AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu'nun üslubu ihanet noktasında

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumdadır." diye konuştu.

Mahir Ünal, "Tek tip kıyafet ile ilgili PKK ne diyorsa, PKK'nın ele başları ne söylüyorsa maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ünal'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Halk oylamasında alınan kararla Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız tekrardan siyasete ve partimizin başına Genel Başkan olarak dönmüştür. Bu süre zarfında ciddi bir değişim ve yenilenme süreci içerisine girdik. Biliyorsunuz kongrelerimiz devam ediyor. Yine bu zaman zarfında Türkiye diğer taraftan da 15 Temmuz'un yaralarını sarmaya devam etmiş. FETÖ ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülmüş. Aynı şekilde O gece suçüstü yakalanan darbecilerin yargılanması devam etmiş, bir kısmı da bunların bildiğiniz gibi tamamlanmıştır. Aynı zamanda iç güvenlik ile ilgili vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya dönük terör örgütleriyle, çetelerle, mafya ile ve uyuşturucu tacirleri ile etkin bir şekilde mücadele sürdürülmüştür.

S-400'lerin alım anlaşması imzalanmıştır

2017 yılında içinde bulunduğumuz bölgenin özellikle ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya kadar bölgede yaşanan olaylar hem sınır güvenliğimiz için hem de hava savunmamız için acil ve öncelikli hale gelmiştir. Bu sebepten dolayı 2017 yılında biz savunma alanında Türkiye'ye yönelen tehdit ve riskleri yönetmek milli ve yerli savunma kapasitemizi artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak için önemli adımlar attık. Birçok yeni roket sistemi, kısa menzilli füzeler ve bu sistemlerin geliştirilmesi ve en önemlisi de adeta evimizin çatısı niteliğinde bir hava savunma sistemi oluşturmak için Türkiye ilk kez bir hava savunma sistemi konusunda anlaşma gerçekleştirmiş. Bildiğiniz gibi S-400'lerin alımı tamamlanmış ve kredi anlaşması da imzalanmıştır.

-Diğer taraftan Hürkuş uçaklarının prototipi geliştirilmiş seri üretim aşamasına da gelişmiştir. Yine 2017 yılında enerji alanında Türkiye dünyanın en büyük yenilenebilir enerji konusunda üretim merkezlerinden birisi haline gelmekte. Bu alanda biliyorsunuz 2017 yılında dünyanın en büyük güneş enerjisi ihale santrali gerçekleştirildi. Bu sayede 20 centten 6.99 cente enerji birim fiyatı düştü. Aynı zamanda panel fabrikası da Türkiye'de kurulmukta. Yine dünyanın en büyük rüzgar santrali ihalesi de bildiğiniz gibi gerçekleştirildi. Bu sayede de 11 centten 3.48 cente düştü. Burada en önemli şey şu; bütün bunlar yapılırken hem işin mutfağı Ar-GE'si hem de karşılıklı işbirliği ile meselenin know how'ına Türkiye bundan sonraki süreçte kavuşacak.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 2018 yılında 5,5 büyüme, 170 milyar dolara ulaşan ihracat hedeflerimiz var.https://t.co/FLgxgydomZ pic.twitter.com/quQ0xZYZ3M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Aralık 2017

Ekonomide dış beklentilerin üzerinde bir başarı sağlandı

Ekonomi alanında ise 2017'de iç özellikle dış beklentilerin çok üzerinde bir başarı sergilendiği görüldü reel ekonomimiz uluslararası alanda bizi en ön sıralara taşıdı. İlk 9 ay büyümemiz yüzde 7.4, üçüncü çeyrek büyümemiz yüzde 11.1, G20, AB ve OECD ülkeleri arasında Türkiye büyümede birinci oldu. Son çeyreği de büyüme ile kapatmayı bekliyoruz.

İhracatta ciddi bir artış sağladık 2017'de Kasım ayı ihracatıyla birlikte. 143 milyar dolara ulaştık bu değer geçen yılın 12. ayında gerçekleşmişti. 158 milyarla 2017'yi tamamlamayı bekliyoruz. Yine istihdamda çok iyi bir performans gösterdi Türkiye 2017'de. 2016-2017 Eylül dönemleri itibariyle 1 milyon 233 bin ilave istihdam oluşturduk. Özellikle genç istihdamında Türkiye çok ciddi bir başarı sağladı. Avrupa ile mukayese edildiğinde Avrupa'nın özellikle genç nüfusta düşüşü dikkate alınırsa Türkiye'nin genç nüfusta nüfus artışı dikkate alındığında Türkiye çok ciddi anlamda genç nüfusa dönük bir istihdam oluşturmuş durumda.

Ayrıntılar gelecek