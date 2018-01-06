AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: İsrail, bunların neden hiç hedefi olmadı

Mahir Ünal, küresel güçlerin, terör konusundaki çifte standartlı yaklaşımını eleştirdi.

"Tam 3 yıl bizi DEAŞ üzerinden dövdüler, Türkiye destek oluyor, sonra Rakkada gördük ki PYD ile DEAŞı kuran aynı irade. Onların ortak, kardeş olduğunu Rakkada gördük."

"İsrail, bunların neden hiç hedefi olmadı"

Terör örgütü DEAŞ'ın Hamas'a yönelik tehditlerine dikkat çeken Ünal, "Dün açıklama yaptı DEAŞ; yeni hedefimiz Hamastır, peki bunların niye hiçbir gün olsun İsrail, hedeflerinde olmadı? Peki bunların niye hiçbir gün olsun Müslümanlara zulmeden hiçbir güce karşı tek bir sözleri olmadı? Bu yapıları kurup sonra da bu örgütler üzerinden İslam düşmanlığını yukarı çıkarıp bize saldırıyorlar dedi.

Mahir Ünal, AK Parti ve Türkiye üzerine sistematik bir "kara propaganda" yürütüldüğünü söyledi.

"Bu küresel güçler bir ülkede kendileriyle işbirliği yapacak, politikalara teslim olacak boyun eğecek yapılar iktidara gelmediği zaman bir kara propaganda üzerinden saldırıya geçiyorlar. Siz antidemokratiksiniz, siz diktatörsünüz, siz insan haklarını ihlal ediyorsunuz demeye başlıyorlar. Kendi ülkesinde terör eylemi yapan onun için teröristtir ama Türkiyede terör eylemi yapan onun için kahramandır."

Kaynak: TRT Haber