AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: FETÖ'cüler adil bir şekilde yargılanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşmasını izledi.

"Ana muhalefet davaları itibarsızlaştırmaya devam ediyor"

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, bu sürecin 16 Temmuz sabahında başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet 'Gerçek darbeciler yargılanmıyor.' ya da 'tiyatro', 'kontrollü darbe' gibi ifadelerle diğer taraftan o gece ülkesini korumak için sokağa çıkan kahramanlara karşı itibarsızlaştırma ifadeleri gibi ifadelere maalesef devam ediyor. Buradan şunun bilinmesini istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 16 Temmuz gününden itibaren insan hakları sözleşmesine riayet ederek, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirerek, yeni iç hukuk yolları açarak adil bir şekilde yargılanmanın 1,5 yıldan beri en güzel örneğini sergilemektedir."

"Şeffaf bir şekilde bu yargılamalar devam ediyor"

Mahir Ünal, izlediği davanın da şeffaf bir şekilde, kayıt alınarak yürütüldüğüne işaret ederek, eğer herhangi bir mağduriyet varsa adalet sisteminin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Buna rağmen Türkiye'de bir kesimin, uluslararası Türkiye düşmanı yapılarla bu davaları ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için mahkemeler, hakimler ve savcılarla ilgili kara propaganda yürüttüğüne değinen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan onlara sesleniyorum: Bu ülkenin hakimleri ve savcıları tarafsız ve bağımsız bir şekilde bu davaları takip ediyorlar ve gerekli yargılamayı gerçekleştiriyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu şartlara uygun bir şekilde, şeffaf bir şekilde bu yargılamalar devam ediyor. Biz de bu yargılamaların takipçisiyiz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim yanındayız. Çünkü biz o gece bu ülkeyi yeniden ellerimizle hep beraber kurtardık. Bugün Başbakanımız da açıkladı, bu yıl sonuna kadar bu yargılamalar tamamlanacak ve bu yargılamalar tamamlandıktan sonra adil bir şekilde sonuçlandırılacak ve bu alçaklar hak ettikleri cezaları alacaklardır. Biz yargımıza güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz, ülkemizin geleceğine güveniyoruz."

"Bizim öncelikli gündemimiz bu davaların takipçisi olmaktır"

Yargılamaların adil bir şekilde devam ettiğine de işaret eden Ünal, "Bu darbe girişiminde bulunan alçaklar bunun hesabı vermektedirler ve bunun hesabı sorulmaktadır. Herhangi bir şekilde birilerinin bu davaları itibarsızlaştırmaya dönük içeride ve dışarıda ortaya koydukları propaganda, bir kara propagandadan ibarettir. Bizim birinci ve öncelikli gündemimiz, bu davalar devam ettiği sürece bu davaları takip etmek ve bu davaların takipçisi olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA