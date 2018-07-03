  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.664
    EURO 5.441
  • BIST 96647.92
    ALTIN 186.479
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ünal, erken yerel seçim iddialarına ilişkin erken seçim tartışmalarını doğru bulmadıklarını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İdam, hadımlaştırma bütün bunlar cezai tedbirler gündemde"

"Çocuklarımız bizim her şeyimiz, istismarla ilgili TBMM'de önümüzdeki dönemde büyük sorumluluk düşüyor. İdam, hadımlaştırma bütün bunlar cezai tedbirler gündemde. Eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler, yeni düzenlemeler var. Çocuklarımızı korumak için yasal tedbirler gerçekleştirileek. Toplumun eğitimiyle, değerler sistemiyle de çok yakından ilgisi var. Meclis takvimini meclisin kendisi belirleyecek. Meclis Başkanı seçildikten sonra divanın oluşması, komisyonların oluşması. Meclis çalışmaya başlayınca da ilk işlerden biri bu olacak." 

 


 

Erken yerel seçim iddiaları

"Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır."

 


 

Meclis Başkanlığı seçimi

"Yemin töreninden sonra biz meclis grubumuzu toplayıp istişare yapacağız, kamuoyuyla bunu paylaşacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: tbmm, erken yerel seçim iddiaları, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER