AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İdam, hadımlaştırma bütün bunlar cezai tedbirler gündemde"

"Çocuklarımız bizim her şeyimiz, istismarla ilgili TBMM'de önümüzdeki dönemde büyük sorumluluk düşüyor. İdam, hadımlaştırma bütün bunlar cezai tedbirler gündemde. Eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler, yeni düzenlemeler var. Çocuklarımızı korumak için yasal tedbirler gerçekleştirileek. Toplumun eğitimiyle, değerler sistemiyle de çok yakından ilgisi var. Meclis takvimini meclisin kendisi belirleyecek. Meclis Başkanı seçildikten sonra divanın oluşması, komisyonların oluşması. Meclis çalışmaya başlayınca da ilk işlerden biri bu olacak."

[Cinsel istismar düzenlemesi] AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar bizim yeni dönemde birinci önceliğimiz olacak. pic.twitter.com/VMOav2DDh2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Temmuz 2018

Erken yerel seçim iddiaları

"Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. pic.twitter.com/8AOiiX3grL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Temmuz 2018

Meclis Başkanlığı seçimi

"Yemin töreninden sonra biz meclis grubumuzu toplayıp istişare yapacağız, kamuoyuyla bunu paylaşacağız."

Ayrıntılar geliyor...