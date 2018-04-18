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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinden sonra, "Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal özel bir televizyon kanalında katıldığı porgramda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması teklifini değerlendirdi.

"Danışıklı bir dövüş söz konusu değil"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gruup toplantısında yaptığı erken seçim açıklamlarının teklif mahiyetinde olduğunu belirten, Ünal, "Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur." dedi.

"Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin beklenmesi gerektiğini ifade eden Mahir Ünal, "Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." diye konuştu.

"Abdülamit Gül ile Bahçeli görüşmesi önceden planlıydı"

Adalet Bakanı Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında yapılan görüşmeye ilişkin de açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Bu görüşme Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mhp, erken seçim, AK Parti
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