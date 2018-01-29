AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ünal, CHP'nin TSK ve harekata dönük bir şey söyleyemeyip, ÖSO'ya dönük çok çirkin ifadeleri olduğunu vurguladı.

"PYD siyasi parti dediğinizi biliyoruz"

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'a karşı bizimle savaşan bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda bizimle hareket eden ÖSO'dan ne istiyorsunuz?" diyen Ünal, şunları söyledi:

"İtibarsızlaştırma amacı nedir? PYD'ye dönük olumsuz bir ifade duymadık. PYD'ye geçmişte ne dediğinizi biliyoruz arkadaşlar. PYD siyasi parti dediğinizi biliyoruz."

"Terör sevici tiplerin ortaya çıktığı bir yapıya dönüştü"

Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür." diye konuştu.

"Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal Milli Mutabakat Komisyonu'yla ilgili soruya da cevap verdi.

Ünal, "Milli mutabakat komisyonu yarın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA