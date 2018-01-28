AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: CHP, Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetine gölge düşürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin arkasında tek yürek olduğu Zeytin Dalı Operasyonu’nun asıl hedefi olan PYD terör örgütünü konuşmak yerine ÖSO'yu konuşmayı tercih eden CHP'nin, bu milli meselede de nerede pozisyon aldığı daha operasyonun başındayken açığa çıkmıştır." dedi.

Ünal açıklamasının devamında, "Dün "Türkiye DAEŞ'e destek veriyor" yalanına payanda olan CHP, daha bu konuda milletimizden özür dilememişken ÖSO üzerinden yeni bir tartışma alanı açarak hem Zeytin Dalı Operasyonu’nun meşruiyetine gölge düşürmeye hem de asıl hedef olan PYD terör örgütünü perdelemeye çalışıyor " ifadelerini kullandı.

TRT Haber

4) Milletimizin arkasında tek yürek olduğu Zeytin Dalı Operasyonu’nun asıl hedefi olan PYD terör örgütünü konuşmak yerine ÖSO'yu konuşmayı tercih eden CHP'nin, bu milli meselede de nerede pozisyon aldığı daha operasyonun başındayken açığa çıkmıştır. — Mahir Ünal (@mahirunal) 27 Ocak 2018