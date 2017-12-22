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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: BMGK'da alınan karar bir milat olarak hatırlanacaktır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: BMGK'da alınan karar bir milat olarak hatırlanacaktır

AK Parti Sözcüsü Ünal, BMGK'nin Kudüs kararına ilişkin, "Bundan 20 sene sonra İstanbul ve BMGK'da alınan karar bir başlangıç bir milat olarak hatırlanacaktır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: BMGKda alınan karar bir milat olarak hatırlanacaktır

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararını değerlendirdi.

Kararın bir milat olduğunu vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son karar Türkiye'nin Kudüs konusunda ortaya koyduğu yaklaşımı ve son dönemde küresel güçlerin adeta dünyayı ve ülkeleri kendi oyuncakları olarak görmelerine de cevap, adeta tokat niteliğindedir. Bundan 20 sene sonra İstanbul ve BMGK'da alınan karar bir başlangıç bir milat olarak hatırlanacaktır. Biz güçlüler olarak istediğimiz şekilde hareket eder istediğimiz kararları alabiliriz yaklaşımına da bu 129 ülkenin cevabı oldu." 

"Burada eğer yanlışı konuşacaksak, bu davanın kendisi zaten yanlış"

ABD'de süren Rıza Sarraf davasının ve "Sarraf'a plaket verilmesinin yanlış" olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Ünal, "Önce temel yanlışları görelim. Öncelikli olarak bizim açımızdan, ABD'deki davada, yargılamaya dönük, özellikle Türkiye'yi yargılamaya dönük, sanki bir üst mahkemeymiş gibi bir tutum içerisine girilmesi, bu bir egemenlik ihlali, eğer biz bunu kabul edecek olursak." diye konuştu.

ABD'deki bu yargılamanın, mahkemenin uluslararası hukuk, hatta doğal hukuk açısından bir karşılığının olmadığını vurgulayan Ünal, "ABD'nin ambargosunun sonuçlarının birtakım kişilerin yargılanması şeklinde tezahür etmeyeceği, birilerinin aynı şekilde sanıkken tanık duruma düşmesi, burada eğer yanlışı konuşacaksak, bu davanın kendisi zaten yanlış." dedi.

"17-25 Aralık'ın nihai amacı hükümeti alaşağı etmekti"

17-25 Aralık'ın bir yargı ve emniyet darbesi olduğuna işaret eden Mahir Ünal, "17-25 Aralık'ın nihai amacı hükümeti alaşağı etmekti" değerlendirmesini yaptı.

Amacı bu olan bir darbe girişiminin sonuçları hakkında konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"Burada bir adalet, yargı sisteminin hakkaniyet ortaya çıkarması söz konusu değil. Bunun sonuçları üzerinden hükümeti devirmeyi amaçlayan bir durum söz konusu. Bu kadar yanlışın olduğu yerde ancak şu doğruyu konuşabiliriz, bu bir yargı darbesiydi, kolluğu, savcısı, hakimi, medyası paralel olan FETÖ'cü olan bir yargı darbesiydi, önce bunu konuşmak gerekir."

Kaynak: TRT Haber/ AA

Etiketler: kudüs, birleşmiş milletler genel kurulu, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir
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