AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Bize operasyondan önce bilgi verildi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ünal, "2010 referandumunun bir sonucu olarak Türkiye, 12 Eylül ile hesaplaştı. Şimdi dünkü kararlarla birlikte Türkiye, 28 Şubat ile hesaplaştı. Türkiye aynı zamanda bir taraftan da 15 Temmuz işgal girişimiyle şu anda hesaplaşıyor." dedi.

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