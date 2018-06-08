AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Bedelli askerlik siyasetin gündemindedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'tan NTV'nin canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Ünal, 24 Haziran seçimleri, FETÖ yargılamaları, bedelli askerlik gibi konulara değindi.

Yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecek

"Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."

FETÖ yargılamaları

"FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz."

Bedelli askerlik

"Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir. Başbakanımız bakış açısının müspet olduğunu söyledi ama 'gündemimizde var' demedi, 'seçimden sonra değerlendirilir' dedi. Ben de aynı şekilde yeni hükümet sistemi geldiğinde değerlendirilir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, 'zamanı geldiğinde buna bakarız' dedi."

"Türkiye sınır güvenliği için yapıyor"

"Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak ve iç güvenliğini sağlamak için doğal olarak El-Bab’dan Afrin’e, öbür taraftan Kuzey Irak’ta 30 kilometre içeri giriyor, ne için yapıyor bunu? Sınır güvenliği için yapıyor."

Kaynak: AA