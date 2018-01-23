AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Afrin'de DEAŞ'lılar traş olup PYD kılığında karşımıza çıkıyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal TRT Haber ekranlarında konuk olduğu Neden Böyle programında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Rakka'dan çıkmasına izin verilen DEAŞ'lı teröristlerin sakallarını keserek terör örgütü PYD saflarına geçtiğini söyleyen Ünal, PYD'nin elindeki DEAŞ'lı esirleri de Türkiye'ye karşı silahlanmaları karşılığında serbest bıraktığını belirtti.



Ünal sözlerine şöyle devam etii:



''DEAŞ’ın bir kurgu olduğunu Rakka’da gördük, DEAŞ’la mücadele edenlerin aslında mücadele etmediklerini gördük. DEAŞ’la PYD Rakka’da anlaştı bu DEAŞ’lı militanlar Rakka’dan çıktı peki bunlar nereye gittiler, bunlar nerede karşımıza çıkacaklar.

Afrin’de PYD ellerindeki DEAŞ’lıları Türkiye’ye karşı savaşmaları konusunda serbest bırakılıyor haberleri geliyor.

Terörle terör temizlenmez. DEAŞ Musul’da yaklaşık 460 milyon dolara el koydu. DEAŞ Musul’a girdi ABD’nin Irak ordusuna yeni verdiği silahları Irak ordusu bıraktı ve Musul’dan çekildi. Bir anda merkezi Musul olan bir terör devleti çıktı karşımıza, bütün dünya yeni nesil bir terör biçimiyle tanıştı.''

AK Parti Sözcüsü @mahirunal, Neden Böyle Programı'nda gündeme ilşkin soruları yanıtlıyor. https://t.co/1ODVsoMkpx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2018

''Terör örgütü Kürtlüğü kullandı''

Terör örgütünün Kürtlerle hiçbir ilgisi olmadığını, eylemlerine meşruiyet oluşturmaya çalışarak Kürt halkına ihanet ettiğini vurgulayan Ünal, ''Terörle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti aslanlar gibi mücadele ediyor.'' dedi.



Milli Mutabakat Komisyonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "Milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti.

Ünal, ''Yerli ve Milli duruşun birkaç gün içerisinde önemini gördük. Herkese kapımız açık, Yeni Kapı'yla orada bir ruh ortaya çıktı, bu mutabakatın hedefi 2023 hedeflerini gerçekleştirmek.'' dedi

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